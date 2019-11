La douzième journée de Ligue 1 offre un duel entre Toulouse et l’Olympique Lyonnais. Nommés quasiment en même temps entraîneurs de leurs équipes respectives, Antoine Kombouaré et Rudi Garcia se défient.

A domicile, Toulouse opte pour un 4-4-2 qui commence à s’établir. Dans les buts, Baptiste Reynet est devancé par Kelvin Amian, Mathieu Gonçalves, Nicolas Isimat-Mirin et Issiaga Sylla. Le double pivot est constitué de William Vainqueur et Kouadio Koné alors que Matthieu Dossevi et Max-Alain Gradel prennent place dans les couloirs. Enfin, Yaya Sanogo et Efthýmis Kouloúris sont associés en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais mise pour un 4-4-2 modulable en 4-2-3-1 ou bien en 4-3-3. Anthony Lopes siège dans les cages derrière Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Youssouf Koné. Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar jouent sur les ailes alors que l’axe est occupé par Thiago Mendes et Lucas Tousart. Enfin, le duo Moussa Dembélé - Memphis Depay est confirmé en attaque.

Les compositions :

Toulouse FC : Reynet - Amian, Gonçalves, Isimat-Mirin, Sylla - Dossevi, Vainqueur, Koné, Gradel - Sanogo, Koulouris

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Reine-Adélaïde, Mendes, Tousart, Aouar - Dembélé, Depay