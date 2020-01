Deux semaines après sa victoire contre le Nîmes Olympique en Ligue 1 (3-1), l’Olympique de Marseille est de retour. Pour sa reprise, le club phocéen a rendez-vous avec Trélissac, club de National 2, pour son 32e de finale de Coupe de France. L’objectif pour les Phocéens est clair : s’imposer et obtenir leur billet pour le prochain tour, et donc ne pas réitérer l’erreur de la saison passée avec une élimination à ce stade de la compétition face à Andrézieux (0-2). La formation périgourdine, elle, va essayer de créer l’exploit.

Pour cette rencontre au stade de Beaublanc de Limoges, André Villas-Boas aligne un 4-3-3 et ne fait pas vraiment tourner. Le technicien portugais aligne d’ailleurs Germain au poste d’ailier droit, tandis que Sakai prend place à gauche de la défense. En face, Pavle Vostanic opte pour un 4-3-3 mais avec un numéro 8 et deux sentinelles. Soly est aligné à la pointe de l’attaque avec Diaby et Bigne à ses côtés.

Les compositions officielles

Trélissac : Navaux - Djaha, Antanasijevic, Diakhaby, Aguad - Belbachir, Bisson, Gnaleko - Diaby, Soly, Bigne

OM : Pelé - Sarr, Caleta-Car, Alvaro, Sakai - Rongier, Strootman, Lopez - Germain, Benedetto, Payet