Après une saison dernière riche en émotions, le Stade Rennais voit son effectif être quelque peu modifié cet été. Les Bretons ont déjà perdu Benjamin André (Lille) et Hatem Ben Arfa (libre) mais plusieurs éléments importants pourraient eux aussi partir. En effet, Le Télégramme rapporte que plusieurs joueurs de l’équipe de Julien Stéphan sont convoités.

Courtisé depuis plusieurs semaines, Ramy Bensebaini (24 ans) devrait bien rejoindre le Borussia Mönchengladbach. Son adversaire lors de la finale de la CAN entre l’Algérie et le Sénégal, Ismaïla Sarr (21 ans) pourrait lui aussi filer vers l’Angleterre où Watford lui fait les yeux doux. Enfin, Hamari Traoré (27 ans) est lui aussi dans le viseur de plusieurs formations anglaises et celles-ci pourraient passer à l’action avant la fin du mercato outre-Manche, le 8 août prochain.

