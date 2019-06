Véritable révélation en Premier League, Yan Valéry est sorti de l’ombre. La régularité de ses performances ainsi que son but venu d’ailleurs contre Manchester United en ont fait un titulaire indiscutable des Saints durant la seconde partie de saison au poste de latéral droit. Franco-tunisien, il a fait l’objet de nombreuses rumeurs sur une possible arrivée en équipe nationale de Tunisie.

Sur son compte Twitter, le joueur formé à Rennes a tenu à mettre les choses au clair. « Je tiens à éclaircir définitivement les choses, car depuis plusieurs mois, je ne cesse de lire et d’entendre que la fédération tunisienne ainsi que le sélectionneur ont pris contact avec moi, ou que j’ai accepté ou refusé de jouer avec la sélection tunisienne sauf que ni moi ni ma mère et encore moins mon club ou agent n’avons été contactés par quiconque. Je vous prie de cesser de propager de fausses rumeurs me concernant et de vous assurer de la véracité des choses avant toute publication par avance merci. » Voilà qui est dit.

