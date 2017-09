A l’heure où l’OM est à la peine offensivement, Bafétimbi Gomis continue d’affoler les compteurs avec le Galatasaray ! Déjà auteur de 5 buts en 4 matches avant la cinquième journée de Super Lig, l’ancien buteur de l’OM s’est offert un nouveau doublé face à Kasimpasa.

Le premier à la 44e minute sur un joli service de Younes Belhanda et le second à la 78e minute de la rencontre en battant le gardien adverse de près, après un centre d’Aziz. De quoi porter son total de buts à 7 en 5 matches et permettre au Galatasaray de conforter sa place de leader du championnat.