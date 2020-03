La Turquie est l’un des rares pays où l’on joue encore. Alors que la plupart des championnats ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, la Turquie n’a quant à elle mis en place que des rencontres à huis clos. Une décision contestée par plusieurs joueurs. C’est le cas de John Obi Mikel, qui après avoir refusé de jouer avec Trabzonspor, a résilié par consentement mutuel son contrat qui le liait au club turc.

Mais quand le Nigérian n’est plus là, la FIFPro surgit. La Fédération internationale des joueurs professionnels a annoncé ce jeudi matin par un tweet qu’elle a écrit à la Fédération turque et à la Süper Lig pour demander l’arrêt du championnat. Elle ajoute que plusieurs joueurs se sont plaints de leur mal-être pendant cette crise sanitaire sans précédent. John Obi Mikel n’y est certainement pas étranger...

FIFPRO has written to the Turkish #SuperLig and federation asking them to urgently reconsider the decision to continue matches and training during the #coronavirus outbreak

Numerous foreign players have contacted us to say they are uncomfortable continuing as #COVID19 spreads pic.twitter.com/2N3owMyf5i

— FIFPRO (@FIFPro) March 19, 2020