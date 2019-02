Lors du match nul et vierge (0-0) entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, un joueur blaugrana a symbolisé l’inefficacité des Catalans devant le but lyonnais : Luis Suarez. Auteur de plusieurs occasions manquées, il a déclenché la colère des twittos supporters du Barça et la moquerie des autres. Il devra sans nul doute faire beaucoup mieux au retour le 13 mars.