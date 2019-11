L’Équipe de France a clôturé ce dimanche soir sa phase de qualification pour l’Euro 2020. Le billet pour la prochaine compétition européenne validé grâce à la première place de son groupe, les joueurs de Didier Deschamps vont pouvoir démarrer les préparatifs en vue de l’été prochain. Aucune rencontre amicale n’est programmée à l’heure actuelle pour les Bleus, mais la donne pourrait changer à en croire les informations de l’Équipe.

Alors que leur dernière rencontre remonte à la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 (victoire 1-0), la France et la Belgique seraient en train d’organiser une rencontre pour le mois de mars prochain. Les fédérations française et belge seraient en accord pour cette hypothèse. À ce sujet, le sélectionneur des Diables rouges, Roberto Martinez, expliquait en conférence de presse ce lundi que « nous voulons affronter un pays contre lequel nous pouvons progresser. Mais je suis fermement convaincu que nous sommes encore plus forts cette année ».