Une fin de match confuse. Alors que le FC Copenhague passait devant sur l’ensemble des deux matches à l’occasion des 16es de finale de la Ligue Europa, grâce à un but de Pep Biel à la 85e minute de jeu sur la pelouse du Celtic (2-1), l’attaquant des visiteurs, Michael Santos, a bousculé un policier écossais qui empêchait son coéquipier de partager sa joie avec ses supporters.

Résultat, le troisième et dernier but des Danois n’a pas été célébré par Dame N’Doye et Santos aurait été accusé "d’agression" par l’agent de sécurité en question. « Nous attendons de voir si la police écossaise va poursuivre les charges, et bien sûr, nous coopérerons s’ils désirent plus d’information de la part du club », peut-on lire sur le site du FCK. Un membre du staff serait également impliqué.