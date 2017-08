Âgé de 28 ans, Aymen Abdennour doit faire un choix important dans sa carrière. Car le défenseur central tunisien a plutôt raté ses deux saisons passées au FC Valence, après avoir été transféré de l’AS Monaco pour 22 millions d’euros en 2015. Selon les informations de Super Deporte, Abdennour a manqué les dernières séances d’entraînement du FC Valence, sans motif médical.

Tout porte à croire que le joueur va partir, et c’est le Zenit Saint-Pétersbourg qui devrait l’engager comme nous vous le révélions mardi dernier. On se dirigerait vers un prêt payant d’une ou deux saisons. A noter que Nice et le Besiktas suivaient également Abdennour.