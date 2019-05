L’avenir de Jasper Cillessen s’écrira loin de la Catalogne, en témoignent les récents propos du gardien de but néerlandais : « D’abord, je vais partir en vacances après la phase finale de la Ligue des Nations, et ensuite j’espère avoir un nouveau club où je pourrai jouer, parce que je veux jouer ». Barré par Marc-André ter Stegen, le portier arrivé au FC Barcelone en 2016 souhaite désormais retrouver un temps de jeu conséquent.

Du haut de ses trente ans, l’ancien de l’Ajax pourrait rebondir du côté du Valence CF, dont le poste de gardien serait laissé vacant par Neto en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Dans l’expectative à une journée de la fin, les dirigeants valenciens tentent d’anticiper le possible départ du Brésilien et auraient d’ores et déjà engagé des discussions avec le clan Cillessen selon Superdeporte. Pour rappel, les Blaugranas attendent près de 25 millions d’euros pour lâcher leur doublure.