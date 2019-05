Titulaire ce jeudi soir lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre Valence et Arsenal, Kevin Gameiro a marqué un doublé mais son équipe s’est inclinée sur le score de 4-2, échouant donc aux portes de la finale. Présent au micro de RMC Sport après cette défaite, l’attaquant français a cependant expliqué qu’il fallait rapidement penser à la fin de saison.

« Je suis bien en Espagne, ça fait six ans que je suis ici, je me sens bien ici et ma famille aussi. Maintenant, on va bien finir cette saison, avec une bonne fin de championnat et une finale à jouer (contre le FC Barcelone en Copa del Rey, le 25 mai). Et il faut atteindre notre objectif, à savoir se qualifier pour la Ligue des Champions via le championnat », a lâché l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.