C’est la première demi-finale de cette polémique Supercoupe d’Espagne qui se dispute ce soir à Yeda. Le Real Madrid, troisième du dernier championnat de Liga, affronte le vainqueur de la dernière Coupe du Roi, Valence. Une place en finale est en jeu, face à l’équipe qui sortira gagnante du duel entre l’Atlético et le FC Barcelone jeudi soir.

Pour ce match, Zinedine Zidane doit composer sans le trio Hazard-Benzema-Bale, et Luka Jovic, attendu au tournant, va donc démarrer la rencontre. Le Français blinde son milieu de terrain et Vinicius et Rodrygo démarrent sur le banc. Du côté de Valence, Albert Celades mise sur un 4-3-3, étant privé de Rodrigo Moreno et ayant décidé de mettre Maxi Gomez sur le banc.

Les compositions

Valence : Jaume - Gaya, Gabriel Paulista, Garay, Wass - Coquelin, Kondogbia, Parejo - Carlos Soler, Gameiro, Ferran Torres

Real Madrid : Courtois - Ferland Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Valverde, Kroos, Modric - Isco, Jovic