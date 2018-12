Arrivé en août 2017 à la Fiorentina en provenance de l’OGC Nice, Valentin Eysseric est en manque de temps de jeu en Toscane, n’ayant pas participé aux cinq dernières rencontres de son équipe. Avec seulement 7 matches de Serie A pour lui cette saison, dont 4 titularisations (1 passe décisive), le natif d’Aix-en-Provence a confié dans les colonnes de Nice-Matin ce mardi songer à quitter La Viola, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2021, lors du prochain mercato d’hiver.

« Oui, je l’envisage. J’ai envie de jouer, prendre du plaisir. Il y a des clubs intéressés en France. Je ne veux pas aller n’importe où, mais je suis prêt à rejoindre une équipe mal classée s’il le faut. J’ai l’impression de régresser en ce moment, de perdre mon temps. Je n’ai que 26 ans, il faut jouer. À Nice, quand j’étais sur le banc, ça se tenait, car Pléa et Belhanda étaient en feu. Là, c’est différent. Quand je joue, je ne suis pas à la rue... Je ne regrette rien, mais il faut que je me relance cet hiver. Je me languis de trouver un nouveau challenge. » Avis aux clubs de Ligue 1, Eysseric est sur le marché.