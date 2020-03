Arrivé cet hiver du côté de Valladolid, Hatem Ben Arfa vit son rêve espagnol. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son aventure ibérique est tout sauf monotone. Après avoir joué 26 minutes en Liga avec le club présidé par El Fenomeno Ronaldo, HBA a dû quitter son hôtel cossu du centre-ville pour rejoindre la résidence des jeunes joueurs du club, rapporte As. Il y a rejoint deux joueurs ghanéens du club, Isaac Amoah et Victor Asamoah, deux joueurs normalement en prêt en troisième division et revenus à Valladolid durant la période du confinement.

Mais que les fans de l’ancien international tricolore se rassurent, Ben Arfa va disposer de très confortables installations. L’ancien Rennais va profiter des 2 700 m² du complexe sportif répartis en 4 étages, avec une salle de télévision, une salle de conférence, une bibliothèque, une piscine, des jardins, une grande salle à manger et... 23 chambres doubles et quadruples avec de grandes terrasses. Pour faciliter la vie de ces trois joueurs, le Real Valladolid a mis plusieurs employés du club à disposition, afin de leur préparer de la nourriture, mais aussi d’assurer le ménage et l’entretien des lieux. De quoi passer au mieux cette longue période de confinement...