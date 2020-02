Sans club depuis huit mois, Hatem Ben Arfa (32 ans) a enfin repris du service du coté du Valladolid. Le week-end dernier, à l’occasion de la réception de Villarreal (1-1), le milieu offensif français a eu l’opportunité de disputer ses premières minutes officielles avec sa nouvelle équipe (il a joué un petit quart d’heure). Cependant, le Français a fait parler de lui sur les réseaux sociaux en raison de différentes publications de vidéos le montrant en train de s’échauffer assez mollement. Un début de polémique qu’a voulu éteindre très rapidement le directeur sportif du club, Miguel Ángel Gómez.

« Un sportif de haut niveau doit se connaître par coeur. Il doit s’améliorer de ce point de vue. Mais chaque sportif est différent, certains n’aiment que toucher le ballon. C’est très personnel. je pense qu’il s’est trompé, mais il a le temps pour travailler. On ne peut pas l’accabler. L’entraîneur sait ce qu’il a entre les mains et il va l’aider. La force de cette équipe, c’est le groupe. Il ne faut pas que se focaliser sur Ben Arfa. Le vestiaire est content de lui. c’est une opération dans laquelle on n’a rien à perdre, surtout au niveau économique. il a fait un grand effort parce qu’il voulait jouer en Liga. il a du génie en lui et les génies sont rares », a-t-il déclaré à Radio Marca.