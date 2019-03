Alors que l’élimination du Paris-Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions fait beaucoup parler en France et dans le monde entier, un certain Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG banni depuis le mois de décembre, a été aperçu cette nuit en boîte. Le joueur de 23 ans était visible dans la story Instagram d’un certain Isaac Haddad, organisateur de soirées (à gauche sur la vidéo), mais ce passage a depuis été supprimé du réseau social.