Qualifié dans le dernier carré en Ligue des Champions, et bientôt champion en Liga, tout réussi pour l’instant au FC Barcelone. Et forcément à l’entraînement l’ambiance est plus détendu, ou en tous cas c’est ce que laissent transparaître les Blaugranas lors des séances collectives. En témoigne ces images lors d’une brésilienne, où Malcom, Kevin-Prince Boateng, Ousmane Dembélé et Coutinho semblent bien s’amuser. Même si ces deux derniers, que l’on voit à la peine sur cet exercice, ont encore les oreilles qui chauffent.