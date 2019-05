Une demi-finale de championnat complètement folle en Australie ! Alors que Perth Glory et Adelaïde United s’étaient séparés sur le score de 3-3 à la fin du match réglementaire et de la prolongation, une séance de tirs au but devait désigner le vainqueur. Et le héros de celle-ci a été le portier de Perth, Liam Reddy, qui a arrêté pas moins de quatre tentatives adverses tout en réussissant son tir au but. Score final : 5-4 dans cette séance et une qualification pour la finale ! Au bout de la folie.