Il se nomme Kristian Trajceski. C’est un joueur macédonien évoluant en troisième division portugaise. Il a marqué ce superbe but avec le FC Oliveira do Hospital, en éliminant 4 joueurs et en crucifiant le gardien de but sur sa ligne. Un but qui rappelle celui d’un certain Yoann Gourcuff, il y a quelque temps.