De nouveau prêté par le Paris Saint-Germain cet été, Jesé Rodriguez (26 ans) a débarqué au Portugal, du côté du Sporting CP. Après des débuts difficiles qui ont fait réfléchir les dirigeants lisboètes quant à un possible renvoi dans le club de la capitale, l’ailier espagnol commence à marquer des points.

L’ancien joueur du Real Madrid a marqué son premier but en Liga NOS contre le Vitoria Guimarães (3-1). Un but qui a rendu fou de joie l’intéressé et qu’il a célébré comme il se doit la victoire dans le vestiaire portugais. On y retrouve l’Ibérique torse nu en train de danser et chanter dans un caddie. Sacré Jesé.