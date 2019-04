Si l’Ajax Amsterdam brille ces derniers jours par sa jeunesse et son audace en Ligue des Champions, l’effectif des Ajacides est aussi composé par des joueurs bien plus expérimentés. À 35 ans, Klaas-Jan Huntelaar fait partie de ceux-là et à l’entraînement il n’hésite pas à montrer qu’il possède encore de beaux restes. L’ancien du Real Madrid et de l’AC Milan s’est amusé à marquer dans un angle plus que difficile. Il semble bien maîtriser le geste puisque l’international néerlandais (76 sélections) l’a réussi deux fois de suite. Impressionnant.