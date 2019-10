Le Saturne Ramenskoe accueillait le FC Khimik-Arsenal en troisième division russe, ce samedi. Et dès la première minute de jeu, les acteurs nous ont offert une action totalement improbable. Sur une ouverture du Khimik-Arsenal, le gardien adverse sort, oublie le ballon et se troue complètent. C’est alors que Roman Izotov se retrouve seul devant le but vide, et rate l’immanquable. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (2-2).

