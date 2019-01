Alors que le championnat russe ne sera de retour que début mars, les clubs organisent des matchs amicaux pour garder le rythme. Ce vendredi 25 janvier, Rostov et le Lokomotiv Moscou s’affrontaient dans un match sans enjeu. La rencontre s’est terminée sur le score de 1-1. Et c’est le milieu de terrain défensif Dmitri Barinov du Lokomotiv qui a illuminé la rencontre avec un splendide ciseau, on vous laisse vous régaler.