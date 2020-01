Lors du derby de Rio de Janeiro de cette nuit, Fluminense l’a emporté sur le terrain de Flamengo sur le plus petit des écarts, 1 but à 0. Et c’est l’ancien Parisien Nenê qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre. Et quel but ! À 38 ans, le Brésilien montre qu’il n’a rien perdu de son talent.