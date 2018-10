Convoqué par la sélection centrafricaine au début du mois d’octobre, Geoffrey Kondogbia a finalement décidé d’accepter et de porter le maillot des Fauves. Avant d’affronter la Côte d’Ivoire, les 12 et 16 octobre prochain, le milieu du Valence FC a dû passer par l’étape du bizutage, une petite danse devant le staff et ses coéquipiers.