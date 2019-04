La 28e journée de Bundesliga se dispute ce week-end et pour l’occasion, le Bayer Leverkusen est actuellement opposé au RB Leipzig à la BayArena. Devant leur public, les locaux ont bien débuté la partie avec l’ouverture du score de Havertz (11e), mais les visiteurs sont revenus grâce à Sabitzer (17e). Et finalement, le Bayer a repris l’avantage six minutes plus tard, et de quelle manière !

Sur un corner mal renvoyé par la défense adverse, Baumgartlinger a en effet trouvé Havertz de la tête. Le premier buteur de la partie a alors envoyé une magnifique reprise de volée du pied gauche au fond des filets, le tout avec l’aide du poteau (23e). Une frappe à la trajectoire surprenante qui a donc permis à la formation de Peter Bosz de reprendre l’avantage, mais Werner a égalisé ensuite à la 64e minute (2-2 pour le moment).