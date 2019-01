Après avoir disputé la première partie de saison en Espagne, Luis Muriel a été prêté pour les six prochains mois par le Séville FC à la Fiorentina. L’attaquant de 27 ans a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs ce dimanche face à la Sampdoria (3-3, 20e journée de Serie A).

Et après avoir ouvert le score avant la pause (34e), l’international colombien a réalisé un doublé dans le deuxième acte, et d’une bien belle manière. Servi par Chiesa dans son camp, ce dernier s’est joué de deux joueurs avec un magnifique contrôle orienté et un grand pont avant de terminer son rush par une frappe croisée imparable (70e). Un but exceptionnel dont le natif de Santo Tomás devrait se souvenir longtemps.