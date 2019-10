Une fois n’est pas coutume, Radja Nainggolan (31 ans) nous offre un but venu d’ailleurs. Dans le cadre de la 8e journée de Serie A, Cagliari reçoit la Spal sur sa pelouse. Une rencontre où le Belge est titulaire.

Et le milieu de terrain est l’auteur de l’ouverture du score d’une magnifique demi-volée qui finit sa course en pleine lucarne ! Un but qui met son équipe sur de bons rails et dont on ne se lasse pas de revoir.