Les Tigres UANL d’André-Pierre Gignac affrontaient cette nuit Necaxa dans un match de Liga MX. Une fois de plus, l’attaquant français de 33 ans s’est illustré avec un doublé. Le premier est une talonnade digne d’un génie et le deuxième un joli geste de la tête. Avec 99 buts pour les Tigres, « APG » n’est plus qu’à trois petits buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club, rien que ça...