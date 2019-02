Arrivé à l’été 2017 à l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou n’a pas réussi à s’imposer au sein du club phocéen. En concurrence avec Valère Germain cette saison, l’attaquant grec a finalement été prêté pour un an et demi à Galatasaray. Et pour son premier match avec le club turc, le joueur de 30 ans a pu admirer de loin le chef-d’oeuvre de Djalma.

Lors de la rencontre face à Galatasaray ce samedi après-midi (20e journée de Süper Lig), l’ailier âgé de 31 ans, servi par Fernandes, a d’abord contrôlé son ballon de la poitrine avant de lober Muslera de loin (45e+4). Un but magnifique qui a donc permis à Alanyaspor de rentrer aux vestiaires avec une légère avance (1-0).