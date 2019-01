A peine l’année 2019 commencée, que Lionel Messi semble déjà en grande forme. Et ses coéquipiers au FC Barcelone peuvent déjà le constater à l’entraînement. Hier, le lutin argentin a inscrit un nouveau but magique en reprenant du plat du pied un dégagement à la main de Marc-André Ter Stegen. Le ballon a lobé le gardien et est venu se loger dans le petit filet opposé. En bonus, la Pulga a régalé avec Coutinho et Luis Suarez sur une action devant le but.