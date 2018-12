Après plusieurs mois de retard, le nouveau stade de Tottenham est enfin sorti de terre. Les Spurs pourraient débuter dans le nouveau White Hart Line le mois prochain. Et à la vue des images, on comprend l’impatience des supporters. Quelques journalistes et curieux ont pu visiter l’intérieur du stade et celui-ci est impressionnant avec ses 61 559 places assises.