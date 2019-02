Attention chef d’oeuvre... mais pas dans le bon but ! C’est la malheureuse aventure qui est arrivée ce week-end au défenseur latéral droit du club suédois de Helsingborg, Anders Randrup, lors d’un match amical face au club danois de Odense. Alors que son équipe menait 2-1, il a malencontreusement taclé le ballon dans son propre but. Un tacle depuis l’extérieur de la surface, qui a lobé son gardien et qui s’est logé dans la lucarne.