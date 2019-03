Lors de l’annonce du 8eme de finale d’Europa League contre Arsenal, les supporters rennais sont devenus fous. Une première historique à ce stade de la compétition et en plus contre un gros d’Europe, à savoir Arsenal ça attire forcément les foules. La billetterie ouvrait ses portes ce matin à 10 heures au Rohazon Park. Pour être sûr d’obtenir une place, certains fans bretons ont dormi sur place ! Un choix payant, car ils n’ont pas pu tous obtenir gain de cause comme l’a annoncé le Stade Rennais sur leur compte twitter : « Alors que la billetterie Grand Public ouvrira dans moins d’une heure, la route de Lorient fait le plein. Les supporters situés au-delà de la porte 10 ne pourront pas être servis. Nous les invitons à se rendre sur la billetterie en ligne pour tenter leur chance. » Le stade devrait être à guichets fermés ce jeudi 7 mars prochain.