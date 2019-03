La relation entre l’Inter Milan et sa star semble s’être apaisée, ce jeudi il fait ainsi son retour à l’entraînement avec le groupe. Un détail que n’a pas manqué de mettre en avant le club lombard. Il faut dire que Mauro Icardi avait été écarté de l’effectif nerazzurro depuis le 14 février dernier et la rencontre face au Rapid Vienne en Europa League. Pire encore, il n’a pas disputé de rencontre depuis le 9 février et une victoire face à Parme (1-0). Si les choses sont bien rentrées dans l’ordre, Icardi pourrait être aligné ce dimanche, lors de la réception de la Lazio.