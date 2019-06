Dans un entretien accordé au très sérieux média britannique The Times, Paul Pogba se confie un peu plus sur sa vie personnelle et ses goûts. Concernant le football, le champion du monde français a dévoilé qui était son joueur préféré en grandissant. Et surprise, il ne s’agit pas d’un milieu de terrain. Le joueur de Manchester United a aussi révélé qui était l’adversaire le plus dur qu’il avait affronté dans son secteur de jeu.

