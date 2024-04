Manchester United et Chelsea lorgnent Castello Lukeba

Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de Bradley Barcola qui brille de mille feux avec le PSG. Mais une autre pépite du centre de formation de l’OL, qui évoluait encore entre Rhône et Saône la saison dernière, fait forte impression en Europe. Il s’agit bien évidemment de Castello Lukeba. Vendu pour 40 M€ au RB Leipzig l’été dernier, le natif de Lyon n’a pas mis longtemps à se mettre tout le monde dans la poche au sein du club allemand.

En quelques mois, le n°23 du RB Leipzig est passé par toutes les émotions. Devenu titulaire indiscutable dans l’arrière garde de la formation coachée par un Marco Rose qui ne tarit pas d’éloges sur son défenseur tricolore, Lukeba a été intronisé capitaine de l’Equipe de France Espoir par Thierry Henry et a connu les joies d’honorer sa première cape avec les A face à l’Ecosse en octobre dernier. De quoi voir son statut quelque peu changé comme il l’évoquait encore en mars dernier. « Mon statut a un petit peu changé. J’ai disputé un Euro Espoirs, changé de club [de l’OL au RB Leizpig] et eu la chance de côtoyer l’Équipe de France A également [1ère sélection lors de France-Écosse en octobre dernier], ce qui fait que je vais être forcément un peu plus attendu désormais. Je dois donc apporter l’expérience que j’ai récupérée avec ma nouvelle équipe et avec les Bleus à ce groupe où il y a des joueurs plus jeunes que moi. C’est notre rôle à nous, les "anciens" », expliquait-il en conférence de presse des U23 à Clairefontaine.

Manchester United et Chelsea pas insensibles à ses performances

De l’expérience, l’ancien Lyonnais a pu en emmagasiner ces derniers mois. Entre une Bundesliga offensive très formatrice pour les défenseurs, la découverte de la Ligue des Champions (7 matches en tant que titulaire et deux affrontements face à Manchester City et une apparition dans notre équipe type de la 3e journée de la phase de poules de la C1) et une élimination cruelle face au Real Madrid en 1/8e de finale, Lukeba (43 matches toutes compétitions confondues) régale les supporters de Leipzig de par son physique, sa capacité à gagner les duels, son placement avec et sans ballon et sa propension à faire ressortir proprement les ballons. Deux derniers domaines où il a très clairement progressé depuis son arrivée en Allemagne.

Une régularité qui fait déjà de celui qui rêve de disputer les JO 2024 à Paris avec la France une cible préférentielle pour quelques clubs anglais qui ont coché son nom sur leur short-list. Selon nos informations, Manchester United suit depuis plusieurs semaines ses performances. Plus récemment, c’est Chelsea qui est venu prendre la température concernant le roc défensif du RB Leipzig. Le club allemand, qui a intégré une clause libératoire fixée à 70 M€ valable à partir de 2025, n’a pas l’intention de laisser filer son défenseur dès cet été. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des deux géants de Premier League.