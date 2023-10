Ligue des Champions : l’équipe type de la troisième journée

45 buts, du suspense, des rebondissements, quelques surprises, la troisième journée de la phase de poules de Ligue des Champions nous a encore offert du spectacle. Du bilan positif des écuries françaises - le RC Lens a décroché le nul (1-1) face au PSV alors que le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’AC Milan (3-0) - aux victoires probantes de Manchester City, Leipzig ou encore Dortmund sur la pelouse de Newcastle en passant par un 2-2 surprenant entre le Celtic Glasgow et l’Atlético de Madrid, de nombreux joueurs ont, quoi qu’il en soit, encore brillé sur les différentes pelouses européennes. Dès lors, notre traditionnelle équipe type de la journée, organisée en 4-2-4, est donc composée de très jolis noms…

Dans les buts, comment ne pas penser à André Onana, dernier rempart de Manchester United. Régulièrement critiqué pour certaines interventions approximatives, le portier camerounais de 27 ans a livré une très grande prestation lors du succès étriqué (1-0) obtenu par les Red Devils face à Copenhague. C’est d’ailleurs lui qui repousse un pénalty dans les ultimes secondes pour préserver une victoire ô combien importante pour la bande à Erik ten Hag, troisième du groupe A. Au poste de gardien de but, les noms de Gianluigi Donnarumma, solide face aux Rossoneri, et Gregor Kobel, impressionnant contre les Magpies, auraient également pu figurer. En défense, une ligne de quatre sort également du lot au terme de ces deux soirées européennes. Et le RB Leipzig est à l’honneur dans ce secteur…

Le RB Leipzig à l’honneur, Evanilson en facteur X !

Buteur et passeur décisif avec le RB Leipzig, David Raum (25 ans) occupe ainsi le flanc gauche. Solide défensivement et précieux aux abords de la surface adverse, le latéral allemand est accompagné d’une charnière centrale composée de Castello Lukeba, lui aussi parfait contre l’Etoile Rouge Belgrade, et Harry Maguire, buteur avec Manchester United et grand artisan de la victoire finale. Sur le côté droit, on retrouve Przemyslaw Frankowski. Si le Lensois a eu beaucoup de travail, notamment face à Hirving Lozano, il n’a jamais réellement craqué et s’est même offert une nouvelle offrande, en servant parfaitement Elye Wahi pour le but égalisateur. Très en vue dans son couloir gauche contre Newcastle, Ramy Bensebaini était, lui aussi, un candidat légitime pour intégrer ce onze.

Dans l’entrejeu et bien qu’Hakan Çalhanoğlu, Felix Nmecha, Eduardo Camavinga, Rodri ou encore Brais Mendez figuraient parmi les candidats potentiels, Foot Mercato a opté pour un duo composé de Warren Zaïre-Emery et Jude Bellingham. Absolument étincelant lors du succès parisien face aux Milanais, le jeune milieu tricolore de 17 ans, logiquement élu homme du match, a brillé de mille feux. Passeur à deux reprises, WZE fait d’ailleurs largement parler de lui dans la presse européenne, ce jeudi matin. Une juste récompense pour le protégé de Luis Enrique. Pour l’accompagner, le milieu offensif du Real Madrid, capable d’évoluer un cran plus bas, est également présent. Inarrêtable depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Dortmund a encore bluffé tout son monde sur la pelouse de Braga. Auteur du but du break, il a ainsi contribué au succès des Merengues, en tête du groupe C et plus que jamais en route pour les huitièmes de finale.

Enfin, le secteur offensif est composé de quatre grands protagonistes de cette troisième journée. Dans un rôle d’ailier droit, Xavi Simons est logiquement présent. A l’image de son but de folie, la pépite prêtée par le PSG continue d’éclabousser les terrains de son talent. Sur le côté gauche, on retrouve Gabriel Jesus, buteur, passeur et lui aussi très précieux lors de la victoire (2-1) arrachée par Arsenal en terres andalouses. Devant, Erling Haaland, auteur d’un nouveau doublé avec Manchester City (3-1 face aux Young Boys de Berne), est titularisé aux côtés d’un certain Evanilson, héros de Porto face au Royal Antwerp (4-1). Entré en jeu juste avant la pause pour suppléer Wendell, blessé à la jambe gauche, l’attaquant brésilien de 24 ans s’est tout simplement offert un triplé, en trois frappes. Clinique et précieux pour les Dragons, deuxièmes du groupe C. Autant de performances qui ne doivent cependant pas faire oublier les copies séduisantes rendues par certains autres joueurs tels que Jack Grealish, Antoine Griezmann, Fermin Lopez, Calvin Stengs ou encore Gabriel Martinelli…