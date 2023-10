PSG : le monde entier se pâme devant Warren Zaïre-Emery

Le Paris Saint-Germain a été au rendez-vous. Hier soir, les pensionnaires du Parc des Princes se sont imposés 3 à 0 face à l’AC Milan. Une soirée parfaite pour les troupes de Luis Enrique. Un technicien qui a pu s’appuyer sur deux éléments forts hier soir : Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery. Le premier, taulier de l’équipe, a réalisé un match correct. Il a notamment ouvert le score pour son équipe, et a eu de belles occasions par la suite. Son jeune coéquipier, lui, a brillé. Dans tous les bons coups, il a terminé la soirée avec deux passes décisives.

Pour l’ensemble de son oeuvre, il a été élu homme du match par la Rédaction FM, qui lui a attribué la note de 8. Les autres médias français ont également salué sa prestation. Mais il n’y a pas que dans l’Hexagone que le milieu a été encensé. En Italie, on est tombé tout simplement amoureux de lui. La Gazzetta dello Sport a écrit à son sujet : "Zaïre-Emery brille". La publication au papier rose lui a donné la note de 7 et a ajouté à son sujet : «retenez ce nom : il a 17 ans mais pour Lucho, il est prédestiné.»

WZE met tout le monde d’accord

Le Corriere dello Sport, qui a affiché KM7 en une en le qualifiant d’"immense", est aussi tombé amoureux de WZE. Le média transalpin lui a attribué la note de 7 et a précisé par la suite : «à l’âge de 17 ans, il pourrait avoir une certaine naïveté. Ensuite, vous voyez sa belle partie balle au pied, qui a brisé le milieu des Rossoneri sur le but de Mbappé, et vous comprenez pourquoi Luis Enrique ne s’en passe jamais. Il a été impliqué sur le 3-0.» Sky Italia a dit de lui : «un énorme Zaïre-Emery, qui à seulement 17 ans est le MVP choisi par l’UEFA lors de PSG-Milan.»

Outre la presse, Stefano Pioli, le coach de l’AC Milan, a aussi été bluffé par le phénomène parisien. « C’est un joueur très jeune très mature sur le terrain, je le connaissais bien, il a une palette complète il est très fort.» Un avis partagé par d’autres médias un peu partout en Europe. En Angleterre, Skysports a qualifié le milieu de terrain français U21 d’homme du match. En Espagne, Sport a parlé d’un "superbe jeu" proposé par le capitaine de l’équipe de France Espoirs. Les compliments sont nombreux ce jeudi matin pour Warren Zaïre-Emery. De quoi ravir le PSG qui veut rêver plus grand avec lui.

Thierry Henry est sous le charme

Même chose pour le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry. Consultant pour CBS, il a confié à son sujet : «la manière dont Warren joue, il est normal qu’il mène le jeu à 17 ans. Il était le seul à s’être tenu debout à St James’ Park. Il est magnifique en ce moment, et je sais que les gens diront 'c’est l’un de vos joueurs.' Oui, c’est vrai, mais cela n’a rien à voir avec ça. Il est exceptionnel, le ciel est la limite. Je n’ai jamais vu un joueur aussi jeune être aussi mature. D’habitude, ce sont les attaquants qui font la différence, mais quand vous jouez au milieu de terrain pour une équipe comme le PSG où vous devez vous réajuster, il est rare de voir un jeune joueur à ce poste. Je lui ai dit que je lui ai donné le brassard parce que je voulais voir la suite.»

Il poursuit : «je sais ce qu’il peut faire physiquement, comme vous pouvez le voir, il est fort, il peut courir, il a le sens de la passe, il peut stopper une contre-attaque. Je voulais savoir s’il pouvait aussi stopper un joueur en parlant. Alors je lui ai donné le brassard pour voir s’il pouvait diriger une équipe et parler. C’était ma manière de le vérifier et croyez-moi, il le peut. Ce gars n’a aucune limite. Luis a parlé du professionnalisme de Warren et de combien il aime le jeu. C’est très important. Parfois, avec de nombreux jeunes, les gens autour d’eux ne sont pas là pour les aider. Warren a une famille très soudée autour de lui qui est très proche, et ce type de joueurs, surtout à un jeune âge, a besoin de cette structure autour d’eux pour performer. Warren a cela en plus de tout le reste. Comme je l’ai dit, le ciel est la limite pour ce gars-là.» WZE appréciera.