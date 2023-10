Vidéo, LdC : le but de folie signé Xavi Simons

Le RB Leipzig a réalisé une très belle opération ce soir en battant à domicile l’Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Avec ce succès, le club allemand conforte sa 2e place de la poule G, trois points derrière Manchester City, qui s’est imposé sur le même score contre les Young Boys de Berne.

La suite après cette publicité

Xavi Simons poursuit son excellent début de saison. Déjà décisif sur le premier but signé Raum, le Néerlandais a doublé la mise et de quelle manière ! À 30 mètres légèrement décalé sur la gauche, le joueur prêté par le PSG parvient à se débarrasser de vis-à-vis avant d’envoyer une frappe limpide dans la lucarne. Il s’agit de son tout premier but en C1.