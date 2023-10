Ligue des Champions : Dortmund se relance à Newcastle, trois sur trois pour Man City, l’Atlético accroché par le Celtic

Accompagnée de ses stars, de son hymne pourvoyeur de frissons, de sa coupe aux grandes oreilles, puis forcément de tout l’envoûtement qu’elle suscite chaque année, la Ligue des Champions effectuait son retour ce mardi, après trois semaines d’absence. Si l’attraction de la soirée se trouvait évidemment du côté du Parc des Princes pour le choc entre le PSG et l’AC Milan, la compétition reine aura su satisfaire notre appétit de spectacle ailleurs. Dans l’autre sommet de ce groupe F, Newcastle, leader, a notamment été surpris par le Borussia Dortmund (0-1), bon dernier avec un seul petit point avant ce soir. Une rencontre relativement animée où les deux équipes auront démarré pied au plancher. D’entrée, Newcastle était d’ailleurs tout proche de faire soulever St James’ Park. Après une incursion déroutante dans la densité, Gordon voyait sa frappe être repoussée in extremis par Kobel dans la surface (1e). Le décor était planté et dix minutes plus tard, Dortmund réagissait par deux fois. D’abord par l’intermédiaire de Malen, qui voyait sa frappe être renvoyée du bras par Pope, puis dans la foulée par Niclas Füllkrug, dont la tentative à bout portant était écartée de façon peu académique par l’Anglais.

Le début de soirée était placé sous le signe de la réussite pour les gardiens. Kobel sauvait à son tour les meubles sur une frappe d’un Gordon décidément très remuant, depuis un angle assez fermé (13e). Il fallait attendre la 45e minute, pas moins, pour voir un portier céder. Il s’agissait de Nick Pope. Sur une transition rondement menée, Reus décalait astucieusement Schlotterbeck, lequel trouvait en retrait Nmecha dont la frappe en première intention laissait l’international anglais pantois. Au retour des vestiaires, les désillusions se sont accumulées pour les Anglais. Murphy et Isak sont notamment sortis sur blessure. Si les Magpies ont peiné à dérouler en seconde période, ils ont vu les moments de chaleurs dans la surface allemande qu’en fin de rencontre. Après une partie de billard finalement sans incidence pour Dortmund (80e), Newcastle n’était pas loin d’égaliser grâce à Lascelles. Sur un centre de Trippier, l’Anglais scotchait Kobel d’un coup de tête qui s’écrasait finalement sur la barre. Dans le temps additionnel, Gordon trouvait une fois de plus la barre dans une fin de match irrespirable (90+4e). Une victoire donc pénible pour Dortmund, mais terriblement précieuse. Les Marsupiaux sont désormais 2e de leur groupe derrière un PSG victorieux contre l’AC Milan en parallèle (3-0). Newcastle chute à la troisième place.

Manchester City fait le job, l’Atlético bute sur le Celtic

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City a tenu son rang en enchaînant un troisième succès en trois rencontres face aux Young Boys (1-3). Si le club mancunien n’a pas offert le spectacle du siècle, l’essentiel a été réalisé grâce à des buts d’Akanji en renard (48e), puis d’Haaland (67e sp, 86e). Le Norvégien a d’ailleurs inscrit ses deux premiers buts de la saison en C1 pour réduire à néant les espoirs d’Elia, qui avait égalisé au retour des vestiaires (52e). Dans un état de grâce ces dernières semaines, en attestent ses six victoires consécutives, l’Atlético de Madrid n’a en revanche pas été en mesure de se défaire du Celtic Glasgow (2-2). Habillé d’une belle tunique rouge en clin d’oeil à la demi-finale de C1 disputée contre le club écossais en 1974, le club madrilène a d’abord été cueilli à froid par le Japonais Furuhashi (4e, 1-0), déjà buteur face à la Lazio lors de la 2e journée.

Si l’insatiable Antoine Griezmann a répondu en s’y prenant par deux fois sur penalty (25e, 1-1), le jeune Palma a rapidement douché les ardeurs adverses (28e). À la réception d’un centre de Maeda, le Hondurien décochait une frappe surpuissante pour tromper Oblak. Finalement, Morata a égalisé pour inscrire son troisième but en trois rencontres (53e, 2-2). L’expulsion de Rodrigo De Paul n’aura pas facilité à la tâche à des Colchoneros finalement accrochés en Écosse. Sous l’effet conjugué de ce match nul et de la défaite de la Lazio plus tôt contre Feyenoord, l’Atlético reste deuxième de son groupe. Le Celtic est dernier. En Allemagne, Leipzig a consolidé sa deuxième place du groupe G face à l’Étoile Rouge. David Raum marqué sur un service de Xavi Simons (12e). Le Néerlandais s’est ensuite mué en buteur (59e), tout comme Olmo (84e). Enfin, dans la cité flamande, Antwerp a enchaîné une troisième défaite consécutive contre Porto (1-4), scellant presque son sort dès ce soir. Si les Belges avaient lancé les hostilités grâce à Alhassan Yusuf (37e), leurs adversaires sont revenus avec de bien meilleures intentions dès le retour des vestiaires grâce à un Evanilson de gala, auteur d’un triplé (46e, 69e, 84), et d’Eustaquio (54e).

Les résultats de la soirée :

Groupe E :

Celtic Glasgow 2-2 Atlético de Madrid : Furuhashi (4e), Palma (28e) pour le Celtic ; Griezmann (25e), Morata (53e) pour l’Atlético

Groupe F :

Newcastle 0-1 Dortmund : Nmecha (45e) pour Dortmund

PSG 3-0 AC Milan : Mbappé (32e), Kolo Muani (53e), Lee (89e) pour le PSG

Groupe G :

Young Boys 1-3 Manchester City : Elia (52e) pour les Young Boys ; Akanji (48e), Haaland (67e s.p, 86e) pour Manchester City

Leipzig 3-1 Etoile Rouge Belgrade : Raum (12e), Xavi Simons (59e), Olmo (84e) pour Leipzig ; Stamenic (70e) pour l’Étoile Rouge

Groupe H :

Antwerp 1-4 Porto : Yusuf (37e) pour Antwerp ; Evanilson (46e, 69e, 84), Eustaquio (54e) pour Porto