En octobre dernier, Pavel Mamaev (Krasnodar) et Aleksandr Kokorin (Zenit) scandalisaient la Russie en frappant un conducteur de taxi et un haut fonctionnaire du ministère du Commerce russe. Les deux footballeurs ont été placés en détention provisoire jusqu’au 8 février dernier. Et visiblement, le milieu de Krasnodar en a profité pour montrer son talent sur le terrain. Même si celui-ci est recouvert de neige, et semble gelé, cela n’a pas empêché Mamaev de faire parler sa technique en marquant quelques jolis buts lors d’un match en prison. À noter que les deux sportifs risquent toujours une peine d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à sept ans.