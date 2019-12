Fraîchement débarqué cet été à la Juventus, Adrien Rabiot a du s’intégrer dans ce nouveau club. Mais aussi dans un nouveau pays, une nouvelle culture et une nouvelle langue. Et qui d’autre que son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon, pouvait l’intégrer au mieux au sein de la Vieille Dame ? La Juve a donc mis en scène les deux joueurs avec le portier à la baguette (de prof), afin de voir si Rabiot avait bien appris ses leçons d’italien. Et le résultat est pas mal.