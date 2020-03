Durant ce confinement et donc l’absence de foot, les joueurs trouvent tous des occupations. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, a, de son côté, décidé de tester son côté rappeur. On le retrouve dans une vidéo publiée sur son compte Instagram en train de rapper, en play back, sur le morceau « Salam » de Kalash. Et le résultat est tout à fait correct.