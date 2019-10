Paul Pogba (26 ans) vit pour le moment un début de saison difficile. Alors que Manchester United est en grande difficulté en Premier League (12e), « La Pioche » est souvent blessée. En effet, le milieu de terrain français souffre toujours d’une blessure à la cheville qui l’avait contraint à déclarer forfait avec l’équipe de France en septembre dernier.

Toujours absent pour le rassemblement des Bleus en octobre, Paul Pogba a entamé ses soins et sa rééducation du côté de Dubaï. Depuis quelques jours, l’ancien joueur de la Juventus montre les exercices physiques qu’il entreprend pour revenir au top de sa forme. Ce vendredi, il a dévoilé sur Instagram son entraînement sur une jambe car l’autre est plâtrée. Pour revenir à la compétition le plus vite possible, l’international français est prêt à tout.

