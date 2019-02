Formation de National, le FC Villefranche Beaujolais a longtemps tenu tête au Paris Saint-Germain dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, avant de s’incliner en prolongation (0-3). Présent dans le but caladois, Antoine Philippon a réalisé un grand match. Auteur de plusieurs arrêts, le portier de 29 ans est revenu sur la performance de son équipe au coup de sifflet final.

« La logique est respectée mais on est vraiment fiers. On a défendu tout le match mais on a été d’une générosité incroyable. C’est dommage, à la fin ça fait 3-0, ça fait mal mais bon, on va retenir une bonne image de Villefranche je pense. (...) C’était une belle fête, l’horaire n’était pas top pour les gens mais ils ont répondu présents. C’était exceptionnel de jouer dans ce stade. L’OL nous a fait un super cadeau et on va retenir que du positif », a lâché Antoine Philippon au micro d’Eurosport.