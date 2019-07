Il y a quelques jours, nous vous expliquions que Fulham ne comptait plus du tout sur André-Frank Zambo Anguissa, recruté pourtant pour 30 millions d’euros un an auparavant. Et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille serait sur le point de rebondir.

En effet, AS assure ce jeudi que Villarreal serait sur le point de s’attacher les services du milieu de terrain. Un dossier sur lequel le club espagnol travaille depuis plusieurs mois. Son transfert devrait être finalisé assez rapidement. Une bonne nouvelle pour Zambo Anguissa !

