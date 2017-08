La formation anglaise a recruté le jeune attaquant brésilien Richarlison. Le joueur de 20 ans s’est engagé avec les Hornets pour une durée de cinq ans. Il va vivre sa première expérience à l’étranger.

Le Brésilien évoluait à Fluminese où il a disputé 67 matchs et a marqué 19 reprises. Avant il jouait à l’América Mineiro. Il a aussi porté le maillot de la sélection des moins de 20 ans du Brésil où il a inscrit 2 buts en huit matchs.

| Delighted to confirm that Richarlison has signed for #watfordfc on a five-year deal.

Info https://t.co/eblEyP5How pic.twitter.com/sUnAr8ovxf

— Watford FC (@WatfordFC) 8 août 2017