Julian Weigl a quitté Dortmund pour Benfica. Un transfert évalué à 20 millions d’euros, et que le désormais ex-joueur du Borussia Dortmund a expliqué au micro de Benfica TV. « Benfica est un grand club avec une grande histoire. J’ai eu de bons échanges avec Rui Costa, avec le président (Luis Filipe Vieira) et Tiago Pinto. Je sentais qu’ils voulaient vraiment que je vienne à Benfica. J’avais un sentiment particulier lors de ces conversations et il était clair pour moi que je voulais venir. Je connais également l’atmosphère qui règne au stade (da Luz), j’ai joué ici pour le Borussia Dortmund, les fans sont super et j’ai hâte de jouer pour eux. »

Le milieu de terrain de 24 ans, qui dispose désormais d’une clause libératoire de 100 M€, a également révélé que l’avis de deux de ses coéquipiers à Dortmund avait pesé dans la balance. « J’ai d’abord parlé à Witsel, et j’ai également parlé à Raphaël Guerreiro, qui n’a pas joué ici mais qui aime aussi beaucoup le club. J’ai seulement entendu de bonnes choses. C’était bon pour moi de savoir que d’autres personnes ont le même sentiment que moi. » Après avoir évolué en Allemagne tout le début de sa jeune carrière, l’international allemand va découvrir un nouveau championnat. Premier de Liga NOS avec quatre points d’avance sur le FC Porto, Benfica pourrait être sacré champion du Portugal pour la 38e fois de son histoire.